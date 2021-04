Covid, terza protesta in poche settimane a Primiero: dopo la scuola manifestano le categorie economiche

Sabato 3 aprile dalle 10.30 in centro a Fiera: “Siamo un gruppo di rappresentanti di numerose categorie economico-commerciali del tessuto sociale delle Valli del Primiero-Vanoi-Mis e San Martino di Castrozza”. Vetrine oscurate e abiti neri per sollecitare aree ‘covid free’ in montagna e attività aperte, dopo oltre 12 mesi di chiusura

Primiero (Trento) – Dopo le due proteste dei gironi scorsi Dopo le due proteste dei gironi scorsi sui prati in zona Navoi e in centro a Fiera , per dire no alla didattica a distanza, ora a Primiero scendono in piazza anche le categorie economiche, fortemente provate da questa situazione di stallo. Una iniziativa nata in pochi giorni, con un tam tam social che ha presto richiamato moltissimi primierotti all’appello grazie ad un gruppo whatsapp di coordinamento, dove si decidono anche le iniziative. Ecco allora che le vetrine saranno oscurate per alcuni locali e in molti si vestiranno di nero per enfatizzare la contestazione a poche ore dalla Pasqua, che di solito era giorno di turismo e vacanze per l’intera comunità.

Le ragioni della protesta

“Manifesteremo a Primiero in segno di protesta – spiegano due dei principali promotori dell’iniziativa locale, Roberto Marcon e Cecilia Scalet -, contro la chiusura ingiustificata delle nostre attività – ancor più dinanzi ad una percentuale assai esigua di contagi nel nostro territorio-, per la scarsa attenzione della politica centrale al nostro grido di dolore dopo oltre un anno di sacrifici e per i ristori che si prospettano assolutamente inadeguati. Ci siamo uniformati a tutte le prescrizioni che ci sono state richieste, sostenendone -senza nulla obiettare- i relativi costi. Ma in risposta abbiamo avuto solo imposizioni di chiusure! Chiediamo inoltre a gran voce che la Provincia ascolti le nostre voci e che consideri la proposta, in un confronto con il Governo centrale, di valutare le peculiarità dei territori di montagna come i nostri, creando delle microzone, in relazione agli indici di contagiosità territoriali, permettendo non solo l’apertura ma soprattutto la sopravvivenza di tutte le nostre attività.

Ulteriori chiusure, ancor più in assenza totale di turismo, non sono più compatibili per una continuità aziendale, con il concreto rischio di possibili chiusure definitive di attività con conseguenti perdite di servizi e occupazionali per l’intero nostro territorio. La manifestazione – continuano i promotori – è aperta a tutta la popolazione che con noi sostiene l’importanza di mantenere aperte tutte le attività. Vi invitiamo a portare dei cartelli, il cui contenuto non sia offensivo o non sia di carattere politico. Potranno partecipare le persone provenienti da tutti i Comuni poiché lo spostamento è espressamente consentito dalla circolare del Ministero degli Interni del 6 marzo 2021. Si raccomanda di disporsi in maniera distanziata lungo le vie Garibaldi Terrabugio-Fiume-P.zza Cesare Battisti-P.zza Negrelli. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo. A norma di legge – concludono gli organizzatori – è stato preventivamente informato il Questore della Provincia Autonoma di Trento nei termini stabiliti. La Manifestazione è, altresì, regolarmente autorizzata all’occupazione temporanea del suolo pubblico con nota del 30.3.2021 Comune di Primiero San Martino di Castrozza – Prot. n. 4057″.

Le regole da rispettare

1. Al fine di poter rispettare le norme previste la manifestazione DOVRÀ ESSERE STATICA (ciascuno manterrà una posizione ferma senza possibilità di cortei). Per i bambini presenti ciascun genitore sarà responsabile di mantenere il proprio figlio/a in posizione statica. 2. Indossare correttamente la mascherina, osservando il distanziamento di 1 metro gli uni dagli altri; 3. partecipare solo in assenza di sintomatologia Covid19 riferibile; 4. Rispettare l’organizzazione e le indicazioni date dagli organizzatori; 5. Mantenere un comportamento rispettoso e nel rispetto delle disposizioni sopra indicate. 6. La manifestazione verrà ripresa e fotografata.