Covid, sono 62 i positivi in Trentino, ricoveri stabili. In Alto Adige, 33 casi a fronte di quasi 5.500 test

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – I giorni consecutivi senza decessi sono 39, ma sono 62 i nuovi positivi indicati dal bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, che rinnova l’invito alla popolazione ad aderire alla vaccinazione. Resta stabile intanto la situazione dei ricoveri ospedalieri: ieri 1 nuovo ingresso è stato compensato da 1 dimissione ed il totale dei pazienti rimane pertanto 16, di cui 1 in rianimazione.

Sono stati analizzati 393 tamponi molecolari che hanno individuato 18 nuovi casi positivi confermando inoltre 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.514, dei quali 44 sono risultati positivi. Fra i nuovi contagi troviamo 18 bambini o ragazzi: 2 hanno tra 0-2 anni, 1 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 4 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni. Nelle fasce più mature i contagi sono 6: 3 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni. Il dettaglio sulle vaccinazioni vede un totale pari a 625.079 somministrazioni, di cui 269.380 sono relative alle seconde dosi. Nelle fasce Over 80, 70-79 e 60-69 le somministrazioni sono state rispettivamente 67.179, 90.176 e 105.898.

Il punto in Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 572 tamponi PCR e registrato 19 nuovi casi positivi. Inoltre sono stati riscontrati 14 casi positivi grazie ai 4.856 test antigenici che sono stati eseguiti ieri.

Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 16 pazienti Covid-19, inoltre un paziente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono attualmente 3 persone. Non sono stati registrati ulteriori decessi, pertanto i decessi complessivi da inizio pandemia in Alto Adige rimangono stabili a 1.184. Sale il numero delle persone in quarantena che attualmente sono 1.344.