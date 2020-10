Covid, si moltiplicano i positivi in Trentino: 257 e un 80enne deceduto

Contro i 113 di lunedì. Di questi, 146 sono con sintomi (pari a quasi il 57 per cento dei casi)

Trento – Si fermano a 1.346 i tamponi processati con un rapporto di positività che supera il 19 per cento. C’è anche una nuova vittima (un uomo di oltre 80 anni, non residente in Rsa).

Cresce il numero dei ricoveri in ospedale (89) anche se rimane stabile quello dei pazienti in rianimazione (5). Almeno 30 riguardano persone ultrasettantenni, mentre i minorenni sono 18, 15 dei quali di età compresa tra 6 e 15 anni.

Sul fronte scolastico, le classi attualmente in quarantena sono 142, ma sono in corso approfondimenti su un’altra trentina di situazioni riguardanti giovani in età scolare.

In breve