Covid, ricoverata la donna con variante Delta nel Bellunese

Inizio stagione per lo Sci Nordico e prime soddisfazioni per il fondo primierotto. L’appuntamento è per sabato 5 dicembre alle ore 10 su Eurosport e Raisport Primiero (Trento) – All’ormai consolidata presenza in coppa del mondo di Ilaria Debertolis (in basso), che ha debuttato la settimana scorsa a Ruka in Finlandia con prestazioni onorevoli, si aggiunge la […]