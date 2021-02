Covid, Primo caso variante inglese in Alto Adige: due decessi e boom di contagi, si avvicina lockdown

Attesa conferma da un laboratorio austriaco

Bolzano – L’Alto Adige registra il primo caso (per il momento ancora sospetto) della variante inglese. Lo conferma l’Azienda sanitaria, dopo una comunicazione dell’assessore alla sanità Thomas Widmann in consiglio provinciale, che è in attesa delle analisi di un laboratorio austriaco. Altri casi sospetti sono stati invece inviati a Roma.

Il Coronavirus continua a battere forte in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore ci sono due morti e 747 nuovi positivi. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.677 tamponi molecolari e registrato 350 nuovi casi positivi. Inoltre ci sono stati 397 test antigenici positivi. Con questi numeri sarà quasi inevitabile per l’Alto Adige evitare un nuovo lockdown. In giornata se ne saprà invece di più sul caso “sospetto” di variante inglese trovato in Alto Adige.

Da inizio pandemia nei normali reparti ospedalieri ci sono 249 pazienti, mentre nelle strutture private convenzionate ne abbiamo altri 159. I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 19 (19 a Colle Isarco e 0 a Sarnes).

Resta ancora consistente il numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 35. Aumenta invece il numero dei decessi complessivi (incluse le case di riposo): 887 (+2 nelle ultime 24 ore). Le persone in quarantene e isolamento domiciliare sono attualmente 15.429. Quelle che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 88.003