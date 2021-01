Covid Primiero Vanoi Mis, migliora la situazione con 46 positivi totali ma i dati dei Comuni sono parziali, segnalati molti asintomatici

Nell’ultimo bollettino divulgato dai Comuni, sono i Sindaci a sottolineare l’assenza di molti dati sulla diffusione locale del virus. Sono 46 complessivamente i positivi nella Comunità, 26 casi nel comune di Primiero (0,5%), vicini allo zero anche gli altri

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Nell’ultimo bollettino datato 11 gennaio (in basso), i primi cittadini scrivono infatti che: “I risultati dei tamponi eseguiti internamente alle case di riposo non vengono comunicati per cui lo zero non è sicuramente un dato attendibile per l’analisi della situazione all’interno delle strutture. Non sono inoltre riportati i dati dei tamponi eseguiti fuori provincia in quanto non vengono comunicati”.

Passando invece ai dati in possesso dei Comuni, emerge una ulteriore diminuzione dei casi in zona con un netto aumento dei guariti. Sagron Mis resta ‘covid free’.

Sono in molti però a segnalare in questo periodo, la presenza di diversi soggetti positivi ‘asintomatici’ (senza sintomi) o paucisintomatici (lievi sintomi) e purtroppo anche alcune persone, che non rispettano l’isolamento prescritto, mettendo a rischio anche altri.

Nonostante le molte difficoltà sanitarie, economiche, sociali, l’invito è per tutti a rispettare le regole (mascherina, sanificazioni e distanze), cercando di evitare assembramenti e spostamenti inutili.

I dati locali forniti dai Comuni (parziali) 11.01.2021

TOTALE TERRITORIO COMUNITA’ DI PRIMIERO

POSITIVI AL TAMPONE MOLECOLARE: 21

POSITIVI AL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO: 25

DI CUI OSPITI IN RSA POSITIVI (0)

TOTALE POSITIVI: 46

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 7

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 32

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 7

% POSITIVI – ESCLUSO OSPITI RSA: 0,5%