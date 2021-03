Covid Primiero Vanoi Mis: i positivi passano da 9 a 12, nuovi casi a Canal San Bovo. Sagron Mis resta ‘free’

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Questa la situazione aggiornata nella Comunità di Primiero con 12 nuove positività covid, nessuna di queste nelle case di riposo della zona. Fortunatamente la situazione rimane sempre sotto controllo, senza particolari focolai e ancora con pazienti non gravi, ma quasi tutti asintomatici.

Il Comune di Canal San Bovo passa da zero casi della scorsa settimana a cinque (3 adulti e 2 minori). Imèr e Mezzano registrano un solo positivo, mentre a Primiero si segnalano altri 5 positivi. L’unico Comune senza casi resta Sagron Mis.

Procedono intanto anche in zona le vaccinazioni. La Comunità di Primiero ricorda che è possibile rivolgersi al Settore Sociale / Spazio Argento per assistenza alla prenotazione del vaccino in Trentino. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0439/64 643 dalle 8:30 alle 12:00 (dal lunedì al venerdì) e dalle 14:30 alle 16:00 (dal lunedì al giovedì), muniti di tessera sanitaria..