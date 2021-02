Covid Primiero Vanoi Mis, dopo 2 settimane stabili salgono a 11 i positivi, alcuni in ospedale. Solo Sagron Mis covid free

Ultimi dati aggiornati forni dai Comuni di Primiero Vanoi Mis. La situazione resta sotto controllo ma non si può ancora abbassare la guardia. Fuori pericolo le case di riposo che restano monitorate

Primiero (Trento) – Secondo l’ultimo aggiornamento dei Comuni di lunedì 15 febbraio sono 11 i positivi – nelle settimane scorse erano 6/8 – in tutta la Comunità di Primiero in lieve aumento rispetto alle settimane precedenti, con alcuni ricoveri in ospedale a Feltre, nelle ultime settimane.

L’unico Comune covid free è ad oggi Sagron Mis. Non si registrano focolai ma solo casi isolati in alcune famiglie. L’invito però, è a non abbassare la guardia, prestando la massima attenzione alle misure di prevenzione.

Lo scorso 8 febbraio i casi positivi totali nella Comunità di Primiero erano 8, mentre il giorno 1 febbraio si contavano 6 persone contagiate da covid.

Questi sono i dati aggiornati nei vari Comuni del territorio fino a lunedì 15 febbraio:

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

ATTUALMENTE POSITIVI: 3

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 0

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 2

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 1

% POSITIVI 0,2%

COMUNE DI IMER:

ATTUALMENTE POSITIVI: 2

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 0

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 2

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 0

% POSITIVI: 0,2%

COMUNE DI MEZZANO:

ATTUALMENTE POSITIVI: 2

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 0

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 1

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 1

% POSITIVI: 0,1%

COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

ATTUALMENTE POSITIVI: 4

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 2

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 1

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 1

% POSITIVI 0,1%

COMUNE DI SAGRON MIS:

ATTUALMENTE POSITIVI: 0

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 0

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 0

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 0

% POSITIVI: 0,0%