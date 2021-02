Covid Primiero Vanoi Mis, 10 positivi in zona ma i “quarentenati sono di più”. Trasferte e disagi per vaccini over 80

I dati anche nella Comunità di Primiero restano stabili, ma ancora parziali con molti numeri che mancano all’appello: dai ‘quarantenati’, ai tamponi fatti in alcune strutture e non resi noti, fino agli esami fatti fuori provincia e non comunicati

Primiero (Trento) – In questi giorni, sono in molti a segnalare alla nostra redazione i disagi che interessano molti over 80. Accade quindi di persone anziane residenti nella Comunità di Primiero costrette ad arrivare fino a Borgo Valsugana o a Trento per il vaccino, mentre molti trentini o residenti in valli lontane arrivano fino al Distretto di Primiero.

Un problema da non sottovalutare dato che stiamo parlando di persone più fragili e che molto spesso devono scomodare parenti o amici per spostarsi in auto. Una situazione che richiede una soluzione urgente, per non aggiungere ulteriori problemi alle famiglie che nei giorni scorsi si sono ritrovate di fronte alle difficoltà della prenotazione. C’è anche chi ci conferma di essersi svegliato alle 3 di notte per non perdere la priorità.

In queste settimane intanto, i Comuni del territorio hanno offerto la loro disponibilità per supportare i più anziani nelle prenotazioni dei vaccini online. A Primiero, oltre al Distretto sanitario anche l’ex “Lisiera” di Tonadico, diventa sala adibita alla somministrazioni delle dosi.

La situazione a Primiero

Accade per la prima volta, che i dati forniti dal portale della Provincia, corrispondano al bollettino emesso dai Comuni in questi giorni, con 10 positivi totali. Ma vediamo i dati nel dettaglio:

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

ATTUALMENTE POSITIVI: 2

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 0

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 1

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 1

% POSITIVI 0,1%

COMUNE DI IMER

ATTUALMENTE POSITIVI: 4

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 0

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 3

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 1

% POSITIVI: 0,3%

COMUNE DI MEZZANO

ATTUALMENTE POSITIVI: 1

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 0

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 0

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 1

% POSITIVI: 0,1%

COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

ATTUALMENTE POSITIVI: 3

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 1

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 1

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 1

% POSITIVI 0,1%

COMUNE DI SAGRON MIS: COVID FREE

In breve

A Caldonazzo il tampone è “sospeso”. È partita già da alcuni giorni una originale iniziativa denominata «Tampone sospeso» nel comune di Caldonazzo, rivolta ai cittadini residenti nel comune valsuganotto che consente di sottoporsi a un tampone antigenico (test rapido), senza prescrizione medica. Mesi fa l’amministrazione aveva acquistato un centinaio di tamponi rapidi. Ora sono utilizzabili e a disposizione: l’accesso al servizio è gratuito, ma c’è la possibilità di fare un versamento al Comune che permetterà a quest’ultimo di acquistare nuovi tamponi che saranno resi disponibili per i residenti che avranno necessità di testarsi urgentemente. Da qui il nome dell’iniziativa che consente di usufruire del test e lasciarne uno in sospeso per chi ne avrà necessità. La partenza del progetto è stata concordata con il dottor Antonio Ferro, responsabile dell’Azienda Sanitaria provinciale e si svolgerà tutti i sabati, presso l’oratorio che in quella giornata è presidio Covid e tutto sarà gestito da volontari. Chi avesse bisogno di sottoporsi al test a Caldonazzo, può prenotarsi nelle giornate di giovedì e venerdì, dalle 14 alle 16 contattando il numero 3534136354.