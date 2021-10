Covid, Primiero registra un decesso a Belluno. In queste ore focolaio non collegato con 54 contagi dopo le prove di un coro con componenti da Imèr, Mezzano e Vanoi

Su quasi 3.000 tamponi analizzati sono 35 i nuovi contagi intercettati in Trentino nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma anche per oggi l’assenza di decessi da coronavirus. Le vaccinazioni hanno superato intanto quota 750.000 (il numero registrato stamattina era pari a 751.876, comprese 346.009 seconde dosi 3.354 terze dosi)

Trento – Il bollettino dell’Azienda sanitaria trentina segnala in queste ore tra Canal San Bovo, Imèr e Mezzano, 54 nuovi contagi negli ultimi 10 giorni. Nello scorso weekend inoltre un 66enne non vaccinato, è deceduto nel Bellunese (Ospedale di Feltre) dove era ricoverato in terapia intensiva in seguito a complicazioni legate al covid-19. Il decesso non è però collegato al focolaio di questi giorni tra Primiero e Vanoi.

Focolaio dopo le prove del coro

I nuovi positivi, sarebbero stati registrati dopo le prove di un coro locale – avvenute a Canal San Bovo – ma con componenti da Mezzano, Imèr e Vanoi. Tra loro, sarebbero state presenti alcune persone già contagiate, senza ovviamente saperlo. Una situazione purtroppo spiacevole, che ha messo in quarantena molte persone in questi giorni tra Primiero e Vanoi.

Nessuno però, sarebbe in condizioni gravi. Verifiche sono in corso da parte dell’Apss del Trentino che proprio mercoledì mattina ha effettuato una seduta straordinaria di tamponi a Primiero, per verificare la situazione locale. Anche alcuni alunni delle scuole locali sono finiti in isolamento in queste ore, ma senza sintomi gravi.

La situazione provinciale

In provincia di Trento, ci sono invece 46 nuovi guariti che portano il totale a 46.801. Nel dettaglio, i tamponi rapidi analizzati ieri sono stati 2.517, dei quali 24 sono risultati positivi. Molto più bassa la cifra dei molecolari: 404, con 11 risultati positivi ai quali si aggiungono 9 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Restano 2 le classi in quarantena: ieri fra i nuovi contagiati c’erano anche 8 fra bambini e ragazzi di varie fasce d’età. Migliora leggermente la situazione dei ricoverati in ospedale dove ieri è stato dimessa 1 persona: al momento ci sono 20 pazienti e scendono a 4 anche quelli che hanno bisogno delle cure intensive. Prosegue intanto l’attività del camper vaccinazioni che sta seguendo un itinerario studiato per favorire l’adesione alla campagna anche da parte della popolazione che abita in zone meno servite dai grandi centri vaccinali.