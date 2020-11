Covid point Feltre, potenziato Drive-in grazie ai militari dell’Esercito

il team interforze della Difesa ha preso servizio al drive-in tamponi di Feltre, accolto dal Direttore Generale dell’ulss Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, dal sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, dal Colonello Sergio Garofalo, responsabile a livello Veneto dei team della Difesa, e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ulss Dolomiti Sandro Cinquetti

Feltre (Belluno) – Nel drive-in di Feltre, situato in zona Peschiera nell’area ex Marangoni, vengono eseguiti oltre 300 tamponi al giorno. Da lunedì 9 novembre sono operativi un ufficiale medico, due sottoufficiali infermieri tamponatori e due militari come supporto logistico in supporto al team dell’Ulss Dolomiti. Lunedì sono stati eseguiti 358 tamponi.

Le linee attive sono quindi tre: due per l’accesso libero e una per gli utenti prenotati. Il Punto Covid di Feltre è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.

«Ringrazio le Forze Armate per l’importante contributo e il Comune di Feltre per la sempre preziosa collaborazione – commenta il direttore Generale Adriano Rasi Caldogno – continua incessante l’attività dei nostri 5 drive-in tamponi dislocati nel territorio dove vengono eseguiti complessivamente circa 1.200 tamponi al giorni tra antigenici e molecolari.

Ricordo che, dove necessari, come fatto nei giorni scorsi ad Auronzo e Cortina, i nostri team tamponi organizzano anche sessioni aggiuntive nei territori per utenti prenotati dove vi è la necessità di testare molti contatti per essere più vicino possibile ai cittadini», conferma il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti.

Il supporto del team della Difesa, col quale gli operatori hanno instaurato subito un’ottima collaborazione, permette di recuperare così forze molto importanti.