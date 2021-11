Covid, più ricoveri in Trentino e un centinaio di positivi, via alla terza dose. In Alto Adige un altro decesso e 277 casi

Trento/Bolzano – Il bollettino domenicale conferma il trend degli ultimi giorni che mostra un coronavirus molto attivo. Lo conferma la presenza di un centinaio di nuovi contagi ma anche un ulteriore incremento del numero degli ospedalizzati che passa da 42 a 47 nelle ultime 24 ore. E le autorità sanitarie rilanciano l’appello a vaccinarsi, ricordando che da lunedì sarà possibile prenotare la terza dose per chi ha più di 40 anni.

Sono 37 oggi i positivi al molecolare (su 610 test effettuati) e 59 all’antigenico (su 6.562 test effettuati). I molecolari poi confermano 53 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 47, di cui 6 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 5 nuovi ricoveri e nessuna dimissione. Fortunatamente nella giornata odierna non si registrano decessi per Covid-19 in Trentino.

I vaccinati in provincia di Trento con almeno una dose sono 820.505, di cui 373.666 seconde dosi e 29.269 terze dosi.

Sono 12 i nuovi casi positivi tra bambini e ragazzi fino a 19 anni – 1 ha tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 4 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni; ieri le classi in quarantena erano 14. Tra i nuovi positivi, 21 hanno tra 19-39 anni e 39 tra 40-59 anni. Tra gli over 60 e gli anziani fino a 80 e più anni si attestano oggi 24 casi. Sono 79 i guariti recentemente dalla malattia, su un totale di 48.414 persone da inizio pandemia.

Il punto in Alto Adige

Bilancio ancora pesante in Alto Adige, dai dati dei laboratori dell’Azienda sanitaria relativi a domenica 21 novembre. In Alto Adige si registra un altro decesso e salgono a 79 (un aumento di due unità) il numero di persone ricoverate. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.570 tamponi PCR e registrato 277 nuovi casi positivi.

