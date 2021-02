Covid, pazienti altoatesini ricoverati ad Innsbruck: 5 decessi. Kompatscher, bisogna stringere i denti

378 nuovi casi e 5 decessi in Alto Adige

Bolzano – “Le nuove varianti del Coronavirus sono una grande sfida per tutta l’Europa. Anche noi in Alto Adige abbiamo dovuto adottare nuove misure più restrittive”. Lo afferma il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher in un nuovo appello rivolto agli altoatesini.

Secondo Kompatscher, “la campagna vaccinale ci darà un grande aiuto e ci porterà a superare questa crisi in modo definitivo”, ma “adesso bisogna stringere i denti e soprattutto continuare a seguire le regole in questa logica, di ridurre i contatti”.

“L’obiettivo – spiega il governatore – rimane sempre lo stesso: ridurre al minimo i contatti sociali, ridurre al minimo gli spostamenti, sia nel proprio Comune sia nel territorio provinciale”. Il presidente si rivolge ai cittadini chiedendo uno sforzo ad “osservare attentamente queste regole in uno spirito di solidarietà ed anche con l’obiettivo condiviso di ridurre il tempo di applicazione di queste misure restrittive”.

Il bollettino covid

Cinque decessi, 378 nuovi casi e 458 pazienti covid ospedalizzati: sono questi i dati principali dell’ultimo bollettino dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2687 test pcr (265 positivi) e 9145 test antigenici (213 positivi). Nei normali reparti ospedalieri si trovano 253 pazienti, nelle cliniche private 163 e in terapia intensiva 42. Altri quattro pazienti sono ricoverati in terapia intensiva in Austria. Sono 15287 gli altoatesini in quarantena.

Pazienti in Austria

Come era già avvenuto durante la prima ondata dell’epidemia da coronavirus, due pazienti Covid-19 di terapia intensiva sono stati trasferiti dall’Alto Adige alla clinica universitaria di Innsbruck. Altri due verranno trasferiti nell’ospedale tirolese fra oggi e domani, anche se, precisa l’Azienda sanitaria provinciale, l’Alto Adige dispone attualmente ancora di posti letto di terapia intensiva Covid e non Covid.

I trasferimenti, che sollevano il sistema sanitario locale, sono stati decisi considerato che l’attuale situazione nelle terapie intensive Covid del Tirolo è più stabile e vista anche l’ottima cooperazione con il Land austriaco. Altri trasferimenti potrebbero essere effettuati nei prossimi giorni. Nel frattempo restano sei i positivi alla variante sudafricana del coronavirus accertati in provincia di Bolzano. Lo conferma l’assessore alla sanità, Thomas Widmann.