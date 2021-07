Covid: ottavo giorno senza decessi in Trentino. Dieci nuovi contagi e oltre 500.000 vaccini

Il consueto bollettino dell’Azienda sanitaria sulla pandemia in Trentino evidenzia oggi 4 nuovi casi positivi al molecolare e 6 all’antigenico

Trento – I molecolari poi confermano 3 positività accertate nei giorni scorsi dai test rapidi. Gli ospedali restano ancora vuoti e si conferma – per l’ottavo giorno consecutivo – l’assenza di decessi causati dal Coronavirus.

Complessivamente sono stati 352 i tamponi molecolari effettuati, 844 i tamponi rapidi antigenici. Tra i nuovi casi positivi ci sono un minore in fascia 0-2 anni e 2 ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Sul fronte delle vaccinazioni è stata superata quota 500.000 per le somministrazioni nel territorio trentino.

Nel dettaglio, stamani risultavano somministrati 503.293 vaccini (di cui 199.808 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 66.431 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 87.466 dosi e tra i 60-69 anni 99.223 dosi.

In breve

Maltempo e danni, martedì pomeriggio in Trentino Alto Adige. Un’ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio in Trentino con violenti acquazzoni, temporali e forti raffiche di vento. Danni sono segnalati soprattutto nell’Alto Garda dove la forza del vento ha sradicato alcuni alberi e fatto volare in aria barche e tavole da surf. Alcuni tetti sono stati scoperchiati. Non si segnalano al momento conseguenze per le persone. In valle dei Laghi un albero è caduto su un’auto in transito e il conducente è rimasto praticamente illeso. Gran lavoro dei vigili del fuoco anche a Trento per numerose chiamate per allagamenti. Forti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio anche su Bolzano. Sono una trentina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo altoatesino, soprattutto per allagamenti. In via Cesare Battisti, dove sono in corso lavori per la posa del teleriscaldamento, a causa delle forti precipitazioni si è formato un laghetto.