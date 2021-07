Covid, Oms: “Attenti ai viaggi, ancora rischi”

L’agenzia consiglia di “valutare la necessità degli spostamenti” e lancia l’hashtag SummerSense: “Se decidi di partire fallo in sicurezza”

NordEst (Adnkronos) – “Quest’estate, se vuoi viaggiare, pensa bene alla necessità” di partire. E “se decidi di farlo, fallo in sicurezza”. Ammonisce così via Twitter l’Oms Europa. Sul social il braccio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’hashtag “SummerSense” e pubblica un’infografica: “Quest’estate – si legge – valutate attentamente la necessità di viaggiare. Viaggiare non è senza rischi”.

Secondo la previsione dell’Oms, contenuta nel report settimanale sull’andamento di Covid-19, nella Regione Europea dell’Organizzazione mondiale della sanità la variante Delta sarà responsabile del “90% delle nuove infezioni da coronavirus entro la fine di agosto”.

“Secondo i dati sottoposti alla banca dati internazionale Gisaid – ricorda l’Oms – il numero riproduttivo effettivo stimato per la variante Delta è del 55% superiore rispetto alla variante Alpha, e del 97% maggiore rispetto a mutanti non Voc/Voi”, ossia che non rappresentano né varianti ‘di preoccupazione’ né varianti ‘di interesse’. Proprio in virtù di questo vantaggio, l’agenzia ginevrina prevede che “Delta supererà rapidamente le altre varianti e diventerà il lignaggio dominante nei prossimi mesi”.