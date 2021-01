Covid, oltre 10mila in quarantena in Alto Adige: 4 decessi, molti contrari al vaccino

L’Alto Adige, visto l’alto numero di ‘obiettori’ tra il personale sanitario e quello nelle rsa, inizia da subito con la vaccinazione anti-Covid degli over 80 e di altre categorie a rischio. Lo ha annunciato l’assessore alla sanità Thomas Widmann

Bolzano – In Alto Adige è stata superata la soglia di 10 mila persone in isolamento domiciliare. Attualmente risultano in quarantena 10.204 altoatesini ovvero quasi il 2% della popolazione altoatesina.

Nelle ultime 24 ore sono deceduti 4 pazienti covid, portando il numero complessivo a 783 dall’inizio della pandemia. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1523 tamponi pcr, registrando 99 nuovi casi. A questi vanno aggiunti 303 test antigenici positivi.

La Provincia di Bolzano attualmente è infatti fanalino di coda nella somministrazione dei vaccini. Secondo l’assessore provinciale Widmann, visto che non c’è abbastanza personale disposto a farsi vaccinare, in accordo con Roma, vengono anticipati gli over 80. L’obbiettivo è vaccinare entro la settimana il 60% delle dosi consegnate.