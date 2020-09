Covid, nuovo confronto tra Assessorato e RSA: a breve saranno riviste linee guida

Si è tenuto nel pomeriggio di lunedì il confronto organizzato dall’assessorato alla salute tra i rappresentanti delle rsa trentine, la task force provinciale e i funzionari del dipartimento della salute per la presentazione dei risultati emersi dall’analisi dei singoli piani covid redatti da ciascuna apsp

Trento – Nell’introdurre i lavori l’assessore ha ringraziato la task force Rsa per l’importante lavoro fatto: si è quindi passati ad illustrare come sono stati elaborati e analizzati i Piani Covid presentati da ciascuna Apsp, che verranno poi inviati singolarmente alle Rsa con le osservazioni e i suggerimenti per una corretta gestione di un eventuale ritorno dell’emergenza.

L’assessore ha definito il confronto costruttivo e chiarificatore di quelle che sono le principali modalità gestionali in vista di ulteriori emergenze legate al covid 19.

A breve saranno riviste anche le linee guida generali.