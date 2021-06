Covid: nove giorni senza decessi in Trentino, 3 positivi. Nessuna vittima in Alto Adige e 9 casi

Il punto in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Per il nono giorno consecutivo non si registrano decessi per Covid in Trentino. Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra 582 tamponi molecolari con una sola positività e la conferma di un altro caso identificato nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questi ultimi sono stati 1.419, dai quali sono emersi 2 casi positivi. Tra i nuovi casi ci sono 2 ragazzi (1 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni) ed 1 ultra ottantenne. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 9, di cui 2 in rianimazione. Ieri non c’è stato nessun nuovo ricovero e le dimissioni sono state 2 Questi i dettagli sulle vaccinazioni rilevati in mattinata: 433.967 somministrazioni, di cui 165.919 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 65.727 dosi, mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni le cifre sono rispettivamente 83.646 e 92.074.

La situazione a Bolzano

Nessun decesso in Alto Adige per il Covid. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 639 tamponi molecolari e registrato 7 nuovi casi positivi. Inoltre sono 2 le positività emerse dai 2.398 test antigenici eseguiti ieri. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 6, mentre sono 4 quelli ricoverati in terapia intensiva. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes, infine, ci sono 25 persone.

