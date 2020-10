Covid non ferma gli allevatori di Primiero Vanoi Mis: ecco i premiati alla Mostra bovina, pensando alla ‘Gran Festa del Desmontegàr’ 2021

Rinviata l’edizione 2020 della Gran festa del Desmontegàr a Primiero, si pensa già all’edizione 2021. In questi giorni allevatori protagonisti con i loro capi alla mostra bovina

Primiero (Trento) – Alla presenza degli allevatori di Primiero Vanoi Mis con i loro capi, si è svolta nei giorni scorsi a Primiero la tradizionale Mostra concorso bovina. Una dlele poche organizzate in Trentino durante questo periodo di emergenza Covid. Presenti all’evento anche molti neo amministratori.

“Gli allevatori locali ci sono – ha ribadito il presidente Giacomo Broch – e questo evento ne è la conferma. Abbiamo organizzato la mostra nel pieno rispetto di tutte le norme covid, riducendo anche il numero dei premi, destinati solo ai primi di categoria. Ovviamente stiamo già pensando e valutando l’organizzazione dell’edizione 2021 dela Gran festa del Desmontegàr, quest’anno rinviata per motivi di sicurezza”.

E’ arrivato a Primiero per l’occasione anche il presidente provinciale degli allevatori trentini, Mauro Fezzi che ha ricordato: “Quest’anno l’emergenza ha ridotto la possibilità di organizzare eventi. Complimenti quindi agli allevatori di Primiero che hanno voluto mantenere questo momento. In Trentino abbiamo avuto solo pochi eventi nel 2020: Pinzolo, Roncone, Borgo Valsugana e Primiero. E’ un modo per mettere in mostra lo sforzo e il lavoro che gli allevatori fanno e anche un atto simbolico per dire che noi ci siamo. E’ tornato l’orgoglio di fare questo lavoro e credo che le comunità – ha sottolineato Fezzi – si rendono conto che gli allevatori fanno un servizio importante che è più grande di quello di mungere o portare il latte al caseificio. E’ soprattutto mantenere un territorio con tute le sue bellezze”.

I premiati

Razza bruna campionessa – Turra Francesco

Riserva – Broch Giacomo e Cosner Lorenza

Pezzata rossa – Tavernaro Federico

Grigia alpina – Turra Maria

Frisona – Simoni Matteo