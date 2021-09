Covid, nessun nuovo decesso in Trentino Alto Adige: 41 positivi a Trento e 71 a Bolzano. Pochi i prof sospesi dopo prime lezioni

La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Nessun decesso per Covid in Trentino, dove si registrano 13 nuovi casi positivi su 645 tamponi molecolari e 28 nuovi casi su 3.717 rapidi antigenici. I molecolari poi confermano 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I nuovi casi identificati sono tutti paucisintomatici o lievi. Nella giornata di ieri ci sono state 3 dimissioni e 4 nuovi ricoveri, quindi ad oggi sono 18 i pazienti in ospedale. Degli adulti e degli anziani che rientrano nei nuovi casi intercettati, 4 hanno tra 60-69 anni, 3 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni. Stamane risultavano somministrati 702.437 vaccini, di cui 322.252 seconde dosi. Per quanto riguarda i vaccini, a cittadini over 80 sono state somministrate 67.656 dosi, a cittadini tra i 70-79 anni 91.185 dosi e tra 60-69 anni 108.500 dosi.

Il bollettino a Bolzano

Dopo due giorni torna a zero il numero dei decessi in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 71 nuovi casi: 30 tramite 906 tamponi pcr e 41 analizzando 7977 test antigenici. Stabile la situazione negli ospedali con 24 pazienti nei normali reparti e 7 in terapia intensiva. I nuovi guariti sono 40 e gli altoatesini in quarantena 1640.

Kompatscher: “Servono più controlli”

“In Alto Adige servono più controlli del Green pass nei ristoranti e bar. Per chi viaggia in Italia e in Europa è evidente che altrove i controlli avvengono in forma puntuale”., ha ribadito il presidente della Provincia di Bolzano. Sono pochi invece i prof sospesi in Alto Adige per non essere in possesso del Green pass, ha aggiunto il governatore Arno Kompatscher, parlando di “singoli casi”.