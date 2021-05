Covid: nessun decesso nemmeno in Trentino fino al 18 maggio, 36 nuovi contagi

Scendono a 60 i pazienti ricoverati negli ospedali

Trento – Nessun decesso per coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono 36 (12 accertati su 802 tamponi molecolari e 24 su 1.003 test rapidi). Lo comunica il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Scendono a 60 i pazienti covid ricoverati negli ospedali trentini: ieri ci sono stati 8 nuovi ingressi ma anche 10 dimissioni. Nei reparti di rianimazione sono ricoverate 14 persone. I nuovi guariti sono 113.

Nel dettaglio, i nuovi contagi fra bambini e ragazzi sono 6, la maggior parte dei casi (5) di età compresa fra i 6 ed i 10 anni; c’è anche un caso in fascia 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 82. Ci sono invece 4 contagiati fra i 60 ed i 69 anni ed altrettanti in fascia 70-79 anni. Nessun contagio oggi fra gli ultra ottantenni.

Martedì mattina le vaccinazioni hanno raggiunto quota 245.572, di cui 51.926 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 59.784 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 47.958 dosi e tra i 60-69 anni 51.032 dosi.

