Covid, nessun decesso in Trentino ma ci sono nuovi casi anche nelle valli. In Alto Adige, 33 positivi dopo campo estivo

Sono 563.284 le dosi di vaccino somministrate in Trentino. Il punto nei Comuni del territorio

Trento/Bolzano – Nessun decesso per Covid 19 in Trentino, dove rimangono 6 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui nessuno in terapia intensiva, perché a fronte di una dimissione si è registrato un ingresso. I casi positivi oggi – precisa il bollettino dell’Azienda sanitaria – sono 36 (7 su 627 test molecolari e 29 su 1.237 test rapidi).

I tamponi molecolari hanno inoltre confermato 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Sono 563.284 le dosi di vaccino somministrate (di cui 236.019 seconde dosi), a cittadini over 80 sono state somministrate 66.887 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.211 dosi e tra i 60-69 anni 103.793 dosi.

I nuovi casi a Bolzano

27 casi covid e 10 ricoveri, si registrano venerdì in Alto Adige. Sono risultati positivi 18 di 492 tamponi pcr e 9 di 2147 test antigienici. I nuovi guariti sono 22, gli altoatesini in quarantena 732.

Sono invece 33, 26 ragazzi di età compresa tra gli undici e i 14 anni, e sette educatori, tra cui il parroco, le persone risultate positive a Pandino, nel Cremonese, che hanno manifestato i sintomi del covid al ritorno da un campo estivo a San Giacomo in Valle Aurina, in Trentino Alto Adige.

I sintomi, derivanti, come verificato, dalla variante Delta, si sono manifestati al loro ritorno nel paese del Cremonese. I partecipanti, nei giorni scorsi, sono stati sottoposti a tampone molecolare all’ospedale di Brunico.

“Nessuno di loro si trova in ospedale – ha spiegato il direttore del Servizio di prevenzione per le malattie infettive dell’Ats Val Padana, Luigi Vezzosi -, sono quindi tutti in isolamento, mentre una delle ragazze è stata rintracciata in Emilia Romagna, dove era andata in vacanza”.