Covid: nessun decesso in Trentino e calano i ricoveri

Posted on

Un anno fa la tempesta Vaia si abbatteva sul Trentino, portando morte e distruzione. Sabato 26 ottobre, per ricordare quanto avvenne in quei tragici giorni, si terrà una cerimonia organizzata in due momenti, prima alle Gallerie di Piedicastello, alle 18 e poi in serata, alle 20.30, con la celebrazione di una messa da parte dell’Arcivescovo […]