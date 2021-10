Covid: nessun decesso in Trentino e 43 nuovi casi. Una vittima in Alto Adige e 79 nuovi casi

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – Nessun decesso per Covid-19 in Trentino, secondo il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto di 43 nuovi contagi e di un leggero calo del numero dei ricoverati: ieri due pazienti sono stati dimessi e c’è stato un nuovo ricovero; il totale pertanto è attualmente di 19 pazienti, di cui 4 ancora in terapia intensiva.

I positivi al molecolare sono 19, individuati da 374 test analizzati ieri che hanno confermato anche 15 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei 3.858 test antigenici analizzati, 24 sono risultati positivi. Fra i nuovi contagiati ci sono anche 2 bambini sotto i 2 anni, 4 fra i 3 ed i 5 anni, altrettanti fra i 6 ed i 10 anni, altri 4 fra gli 11 ed i 13 anni e 4 ancora fra i 14 ed i 19 anni. In quarantena rimane ancora una sola classe. Anche le categorie più anziane contano casi positivi, in particolare uno fra gli ultra ottantenni e 2 in fascia 70-79 anni. I nuovi guariti sono 18. I vaccini somministrati finora sono 745.85, di cui 343.702 seconde dosi e 2.103 terze dosi.

Il punto a Bolzano

Un altro decesso per Covid-29 in Alto Adige che porta il totale a 1.194. Nelle ultime 24 ore i laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 872 tamponi molecolari registrando 37 nuovi casi positivi e 8.743 test antigenici accertando 42 positivi.

I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 28; 4 quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Cinque sono i pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva. Le persone attualmente in quarantena/isolamento domiciliare sono 1.950. I nuovi guariti sono 54.

