Covid: nessun decesso in Trentino e 35 contagi. Una vittima in Alto Adige

Nessun decesso per coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto in conferenza stampa l’assessore ala salute Stefania Segnana, aggiungendo che i nuovi casi positivi sono 35, 15 su 1.184 tamponi molecolari e 20 accertati da 1.022 test antigenici

Trento – L’incidenza della positività è sotto il 2%, l’Rt è intorno allo 0,87, “dati molto buoni”, ha sottolineato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, aggiungendo come il monitoraggio confermi i dati della scorsa settimana.

Sulle Dolomiti, dopo un inverno ‘sabbatico’ con gli impianti fermi causa Covid per tutto l’inverno, prende il via ufficialmente questo fine settimana la stagione estiva.

Al via i ristori in Trentino

Potranno essere presentate dal 26 maggio le domande per ottenere I ristori che il Consiglio provinciale di Trento ha previsto con la recente “manovra di maggio”. Lo ha reso noto venerdì mattina l’assessore Achille Spinelli che ha illustrato alla 2/a commissione permanente la delibera che sta per decidere tempi, modi e quantum degli aiuti alle attività economiche trentine penalizzate lo scorso inverno dalla crisi economica provocata dalla pandemia.

Due saranno le modalità del contributo, alternative tra loro, ha detto Spinelli: uno a forfait, l’altro calibrato sui costi aziendali sostenuti (che sarà conveniente per aziende strutturate, che hanno affrontato esborsi non inferiori a 20 mila euro). Il contributo a forfait è previsto nella misura di 4.000 euro per realtà con 1-2 addetti, di 6.000 euro fino a 50 addetti, di 2.000 euro per attività aperte questo inverno. Il tetto massimo degli aiuti è fissato a 40.000 euro, elevabili a 60 e 80.000 euro per realtà con 2 o più di 2 unità produttive in Trentino.Le domande potranno essere fatte sulla piattaforma informatica a partire dalle ore 15 del 26 maggio e fino al 31 agosto.

Il punto covid a Bolzano

Terzo giorno di fila con un decesso di un paziente covid in Alto Adige. Il numero complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia sale così a 1.171.

Sono invece 51 i nuovi casi, 39 analizzando 680 tamponi pcr e 12 tramite 5.964 test antigenici. Sono 30 i pazienti covid ricoverati: 6 in terapia intensiva, 9 nelle cliniche private (-2) e 15 nei normali reparti ospedalieri (-4). Torna sotto soglia 2 mila il numero di altoatesini in quarantena che ora sono 1.876. Cresce invece di 86 il numero dei guariti che ora sono complessivamente 71.948.

In breve

E’ morto Tarcisio Grandi, consigliere provinciale a Trento dal 1988 al 2003 ed assessore alla cultura. Dal 1994 al 1999 aveva presieduto la giunta regionale. Malato da tempo, un paio di settimane fa si era fratturato un braccio e le sue condizioni di salute erano precipitate. E’ morto all’ospedale San Camillo giovedì sera. Lascia la moglie Piera e i figli Anna e Giovanni. Grandi era stato fra i protagonisti della Democrazia Cristiana.