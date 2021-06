Covid: nessun decesso in Trentino Alto Adige. Trasporto pubblico a Trento all’80% riempimento

Trento/Bolzano – Nessun decesso in Trentino Alto Adige e 18 nuovi casi Covid. In Trentino sono 11 i nuovi contagi, e in Alto Adige 7 (nessuno tramite i test antigenici).

La Provincia di Trento segnala nessun nuovo ricovero, mentre le vaccinazioni hanno superato quota 361.000 e, con i 44 di oggi, i guariti salgono a 44.079. In Provincia di Bolzano il numero dei ricoveri è stabile: 13 nei normali reparti ospedalieri e due in rianimazione. Gli altoatesini in quarantena sono 758 e i nuovi guariti 19.