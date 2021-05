Covid: nessun decesso in Trentino Alto Adige fino a domenica 2 maggio: il punto in Regione

La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige. Accelera in Italia la campagna vaccinale

Trento/Bolzano – Nessun decesso per Covid in Trentino, 38 nuovi contagi. 183.673 vaccinazioni e altri 120 guariti. Più o meno stabile la situazione negli ospedali, dove i ricoverati sono 83, di cui 20 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 5 nuovi ricoveri e le dimissioni si sono fermate a 3. Sono i dati del bollettino di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sono 26 i nuovi casi positivi al molecolare (su 878 test) mentre quelli all’antigenico sono 12 (su 217 test rapidi). I molecolari hanno anche confermato 37 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Fra i casi nuovi, gli asintomatici sono 21, mentre i pauci sintomatici sono 14.



I contagi fra giovanissimi aumentano di altri 8 casi: 1 ha meno di 2 anni, 3 tra 6-10 anni e 4 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 79 Ci sono poi 2 positivi in fascia 60-69 anni, 3 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni. Infine sono 183.673 i vaccini somministrati, compresi 42.410 richiami. Le vaccinazioni finora effettuate nelle fasce d’età più mature sono le seguenti: 55.811 dosi per ultra ottantenni; 42.360 dosi nella categoria 70-79 anni e 34.553 dosi in quella 60-69 anni.

Il punto a Bolzano

Nessun decesso in Alto Adige, dove nelle ultime 24 ore i laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 597 tamponi molecolari e registrato 62 nuovi casi positivi. Sono inoltre 8 i test antigenici positivi (su 2.457 tamponi).

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 65 (ieri erano 61), mentre sono 17 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate e 5 (dato stabile) quelli ricoverati in terapia intensiva. In quarantena o isolamento domiciliare ci sono attualmente 2.221 persone.