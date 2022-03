Covid: nessun decesso in Regione: in Trentino 113 contagi, in Alto Adige 305 nuovi casi

La situazione covid aggiornata a lunedì 14 marzo

Trento/Bolzano – Zero decessi causati da Covid-19 in Trentino. Ne dà conto il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che evidenzia anche 113 nuovi contagi: 2 casi sono stati individuati al molecolare (su 152 test effettuati) e 111 all’antigenico (su 1.557 test effettuati). I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione dei nuovi contagi per fasce d’età è la seguente:

fra 0-2 anni: 4

fra 3-5 anni: 1

fra 6-10 anni: 2

fra 11-13 anni: 4

fra 14-18 anni: 7

fra 19-39 anni: 29

fra 40-59 anni: 43

fra 60-69 anni: 5

fra 70-79 anni: 9

80 o più anni: 9.

Per quanto riguarda il fronte ospedaliero, si registrano dati stabili: attualmente i pazienti ricoverati restano 37, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri e 2 dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora zero. I casi attivi in provincia calano di 85 unità a 2.918. I nuovi guariti sono 199, per un totale che arriva a 138.331 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1.195.671, di cui 425.712 seconde dosi e 320.199 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

In Alto Adige non ci sono nuovi decessi per Covid nelle ultime 24 ore. I laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 333 tamponi PCR e registrato 17 nuovi casi positivi.

Inoltre 288 test antigenici, dei 2.271 eseguiti ieri, sono risultati positivi. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige comunica che sono 51 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, mentre 8 sono i pazienti in isolamento nelle strutture di Colle Isarco. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate due persone, affette da Covid-19. Le persone in quarantena sono 5.767, ovvero 314 in meno.