Covid, nessun decesso fino al 15 maggio in Trentino Alto Adige

I dati aggiornati in Regione

Trento/Bolzano – Per il quarto giorno consecutivo non ci sono decessi per Covid in Trentino. Lo certifica il bollettino quotidiano diffuso dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta 43 nuovi contagi: 15: su 889 tamponi molecolari analizzati che hanno confermato inoltre 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Di questi ultimi ieri ne sono stati notificati 1.673 e solo 28 sono risultati positivi. Sono 65 i pazienti ricoverati negli ospedali (3 in meno rispetto a ieri) di cui ancora 18 in rianimazione. Le dimissioni del resto (8 quelle di ieri) sono state più numerose dei nuovi ingressi (5). I nuovi guariti sono 49, per un totale pari a 42.669. Infine i dettagli sui vaccini: le somministrazioni stamattina sono arrivate a quota 237.889 vaccini, cifra che comprende 50.522 richiami e le dosi finora somministrate a ultra ottantenni (59.535 dosi), a cittadini tra i 70 ed i 79 anni (47.503 dosi) e a quelli tra i 60 ed i 69 anni (50.044 dosi).

Cooperazione in campo

Per la campagna vaccini è scesa in campo anche la cooperazione Trentina che, nel fine settimana, sul territorio, si affianca all’azienda sanitaria. Target: ultra sessantenni e prima giornata a Cavalese, con 80 prenotazioni, nell’hub allestito del Palacongressi. Box aperti anche domenica 16 maggio, dalle 9 alle 17. In prospettiva, gli hub vaccinali in cooperazione – che possono contare anche su alcuni spazi delle 450 realtà territoriali – verranno molto probabilmente attivati nei fine settimana anche a Mezzana, Borgo e Pinzolo con l’obiettivo di fornire un servizio a chi avesse problemi a prenotare nei giorni feriali.

La situazione a Bolzano

Nessun decesso per Covid in Alto Adige, dove i laboratori dell’Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 899 tamponi molecolari e registrato 37 nuovi casi positivi. Sono 18, inoltre, i test antigenici positivi su 7.055 tamponi eseguiti venerdì.

I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 21, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate 18, mentre in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono 6 persone. In terapia intensiva i ricoverati sono 7.

In breve