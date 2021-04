Covid, nessun decesso e appena dieci nuovi casi in Alto Adige

Meno di 1200 tamponi analizzati, scende anche numero ricoveri

Bolzano – Nel primo giorno del Corona-Pass in Alto Adige il bollettino Covid elenca un’altra giornata senza decessi e, per la prima volta dallo scorso autunno, appena dieci nuovi casi. I test effettuati ieri sono comunque meno di 1.200, ben sotto la media dei mesi scorsi.

Sono risultati positivi tre tamponi pcr su 233 e sette test antigenici su 957. Sono in calo anche i ricoveri: da 117 di ieri a 106. Quelli in terapia intensiva sono scesi da 11 a 10, quelli nelle cliniche private da 48 a 31, mentre salgono da 58 a 65 i pazienti nei normali reparti ospedalieri.

Lunghe file ai centri tamponi

I centri tamponi a Bolzano lunedì mattina sono stati letteralmente presi d’assalto in occasione del primo giorno del corona-pass in Alto Adige. Da lunedì, infatti, chi ha un test negativo non più vecchio di 72 ore, come anche i vaccinati e i guariti, hanno accesso ai locali interni dei ristoranti.

A Bolzano, come in 90 altri comuni altoatesini, sono stati allestiti centri nei quali possono essere effettuati gratuitamente i cosiddetti “tamponcini”, i test nasali fai da te. Il test negativo viene registrato dall’Azienda sanitaria in una banca dati e il ristoratore con un codice qr lo può scannerizzare e appare una spuntina verde che dà accesso all’esercizio pubblico. Numerosi locali apriranno i loro spazi interni comunque solo dal 5 maggio, quando la app corona-pass sarà pienamente operativa.