Covid: nessun decesso in Regione: a Trento altri 34 contagi e 48 nuovi casi a Bolzano

Il Trentino Alto Adige non registra nuovi decessi di pazienti Covid

Trento/Bolzano – Nessun decesso da Covid-19 in Trentino dove si contano 34 contagi individuati nelle ultime 24 ore come segnala il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sale però a 42 il numero dei pazienti ricoverati in ospedale (+7), dei quali 2 si trovano in rianimazione (dato stabile). Nella giornata di ieri ci sono stati 7 ricoveri e nessuna dimissione. Sono 455 i test rapidi effettuati (30 sono risultati positivi) mentre i molecolari sono stati 50 (4 i positivi). I molecolari poi confermano 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione:

0 di 0-2 anni

0 di 3-5 anni

0 di 6-10 anni

0 di 11-13 anni

1 di 14-18 anni

4 di 19-39 anni

14 di 40-59 anni

6 di 60-69 anni

2 di 70-79 anni e

7 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.220.351, cifra che comprende 428.160 seconde dosi e 341.676 terze dosi.

Infine, 155 nuovi guariti portano il totale a 163.071.

Il punto in Alto Adige

Il numero dei nuovi casi, come ogni lunedì, è bassissimo: 48 (4 pcr e 44 test antigenici). Domenica invece sono stati registrati 112 nuovi contagi (4 pcr e 108 test antigenici). La situazione negli ospedali è stabile con 37 letti occupati nei normali reparti, mentre l’intensiva e la sub-intensiva attualmente risultano vuote. In quarantena si trovano 2.081 altoatesini, mentre 218 sono stati dichiarati guariti nelle ultime 24 ore.