Covid: 423 casi in Trentino, 1 vittima e 354 positivi in Alto Adige. Centro vaccinale di Trento sud attivo dal 3 maggio

Trento/Bolzano – Il Trentino non registra decessi per Covid. Lo riporta il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. I nuovi casi sono 423: di cui 9 casi positivi al molecolare (su 116 test effettuati) e 414 all’antigenico (su 3.292 test effettuati). I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 66, di cui 3 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono state registrate 15 dimissioni. Ieri non c’erano classi con sospensione della didattica in presenza. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.213.404, di cui 2/o dose 427.793 e 3/o dose 335.310.

Il punto in Alto Adige

L’Alto Adige registra un decesso di un paziente Covid (un uomo ultra novantenne) e 354 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi 15 tamponi pcr e 339 test antigenici.

Nel frattempo migliora la situazione negli ospedali. Nei normali reparti si trovano 33 (-5) e in terapia intensiva un paziente. 4.381 altoatesini sono in quarantena, mentre 456 sono stati dichiarati guariti.