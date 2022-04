Covid: nessun decesso e 415 positivi in Trentino, 1 nuovo decesso e 450 nuovi casi in Alto Adige

La situazione covid in Regione fino a sabato 16 aprile

Trento/Bolzano – Nessun decesso e 415 positivi, si legge nel bollettino dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Trento. 7 persone sono risultate positive al molecolare (su 135 test effettuati) e 408 all’antigenico (su 3.123 test effettuati), quasi tutti pauci sintomatici o asintomatici; i molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

E se non si registrano decessi, il leggero aumento dei ricoveri induce a non abbassare la guardia: sono infatti 50 i pazienti ricoverati, di cui 2 in rianimazione; nella giornata di ieri si sono registrati 10 nuovi ricoveri, compensati solo in parte da 8 dimissioni.

Zero le classi con sospensione della didattica in presenza, mentre i vaccini somministrati sono 1.210.586, di cui 427.666 seconde dosi e 332.662 terze dosi. E proprio oggi nel centro vaccinale di Trento San Vincenzo sono partite le vaccinazioni della quarta dose per le persone che hanno compiuto 80 anni e per gli over 60 ad elevata fragilità, si legge nel bollettino.

Il punto in Alto Adige

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige rende noto che nelle uItime 24 ore si è verificato un altro decesso per Covid-19. Pertanto il numero di decessi complessivi da inizio pandemia sale a 1.457.

I laboratori dell’Azienda sanitaria ieri hanno effettuato 315 tamponi PCR e registrato 23 nuovi casi positivi. Inoltre 427 dei 2.843 test antigenici, eseguiti ieri, sono risultati positivi. Sono 32 (-6) i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, a cui si aggiungono 3 (+1) pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva. Le persone in quarantena in Alto Adige sono 4.726 (-158).