Covid: nessun decesso e 303 nuovi positivi in Trentino. Salgono ricoveri in Alto Adige

La situazione covid fino a venerdì 6 maggio 2022

Trento/Bolzano – Zero decessi per Covid e 303 nuovi contagi su oltre 2.100 tamponi in Trentino, dove i pazienti ricoverati sono 65 di cui 2 in rianimazione.

Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari precisa inoltre che nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri e 13 dimissioni. I vaccini somministrati sono 1.217.117 di cui 427.980 seconde dosi e 338.748 terze dosi. I guariti sono 321 in più, per un totale di 157.916 da inizio pandemia.

Il punto in Alto Adige

L’Alto Adige registra esattamente 300 nuovi casi covid (23 pcr e 277 antigenici) e nessun decesso. Salgono invece i ricoveri da 41 a 47 nei normali reparti ospedalieri.

La terapia intensiva resta vuota. Sono 3422 gli altoatesini in quarantena e 317 quelli dichiarati guariti.