Covid: nessun decesso e 20 nuovi casi in Alto Adige. In Trentino zero decessi, calo ricoveri. 27 contagi, vaccinazioni 543.887

Posted on

Durante l’ultimo weekend si sono svolti i Campionati Italiani ad aria compressa per le categorie Ragazzi e Allievi di Biathlon in quel di Chiusa Pesio in provincia di Cuneo, ai quali ha partecipato una rappresentanza della nostra sezione con cinque ragazzi, che si sono fatti valere, accompagnati da Ruben Gasagrande Primiero (Trento) – Nella categoria ragazzi […]