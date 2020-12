Covid nel Bellunese, 8 decessi in ospedale fino a venerdì 5 dicembre. Sospesi per maltempo drive-in tamponi

I ricoverati covid positivi negli ospedali dell’Ulss Dolomiti sono 180. Attualmente sono in carico al Team scuole dell’Ulss 76 classi scolastiche

Belluno – Nelle ultime 24 ore – informa Ulss1 Dolomiti – sono state 289 le persone individuate come positive al Coronavirus in provincia di Belluno.

Decessi – Nelle ultime 24 ore negli ospedali dell’Ulss Dolomiti sono decedute 8 persone covid positive: un uomo di 78 anni ricoverato in Rianimazione a Belluno, una donna di 84 anni ricoverata in Pneumologia a Belluno, una donna di 87 anni ricoverata in Malattie Infettive a Belluno; un uomo di 90 anni ricoverato in Geriatria a Feltre, un uomo di 72 anni ricoverato Rianimazione a Feltre, una donna di anni 92 ricoverata in Pneumologia a Feltre, una donna di anni 93 e un uomo di 84 anni ricoverati in ospedale di comunità a Feltre.

Scuole – Attualmente sono in carico al Team scuole dell’Ulss 76 classi (-15 rispetto alla scorsa settimana) gestite in base al protocollo scuola a seconda delle specificità dei casi e in accordo con l’autorità scolastica: 11 classi della scuola dell’infanzia, 32 classi della scuola primaria, 27 classi della scuola media, 5 classi della scuola superiore, 1 doposcuola.

Attualmente sono in isolamento domiciliare fiduciario 30 classi (-9 rispetto alla scorsa settimana): 11 della scuola dell’infanzia, 11 della scuola primaria, 8 della scuola media.

Dal 14 settembre ad oggi sono state prese in carico 394 classi (+ 50 nella settimana). Nella settimana sono stati eseguiti 1.596 tamponi antigenici e 122 tamponi molecolari da parte del Team scuola nei vari Comuni dove si sono riscontrate positività nelle scuole.

In breve

In relazione all’allerta meteo diramata oggi dalla Protezione civile del Veneto, per ragioni di sicurezza degli operatori e degli utenti, l’Ulss Dolomiti ha deciso di sospendere l’operatività di tutti i propri drive-in tamponi dalla mezzanotte di venerdì 4 dicembre, alle ore 7 di lunedì 7 quando riprenderà regolarmente l’attività del drive-in di Sagrogna, alle porte di Belluno, seguito alle ore 8.30 dal drive-in di Feltre (in località Peschiera, ex Marangoni) e dagli altri drive-in (Agordo e Tai di Cadore). L’Unità di crisi – informa infine l’Ulss – sta contattando gli utenti prenotati per un nuovo appuntamento.

Aggiudicati i lavori per la ristrutturazione dell’Ospedale di Lamon. L’impresa Paolo Beltrami Costruzioni spa di Paderno Ponchielli (provincia di Cremona) ha vinto la procedura aperta per l’appalto dei lavori per la ristrutturazione e la riqualificazione funzionale dell’ospedale per un importo di 3,5 milioni di euro in virtù del ribasso d’asta applicato. La procedura aperta per l’appalto dei lavori, del valore complessivo di 5 milioni euro di cui 4 finanziati nell’ambito del progetto “Sanità del Feltrino” con i Fondi di Confine e un milione stanziato come cofinanziamento dalla Regione del Veneto, era stata indetta a fine settembre.