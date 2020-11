Covid, lunedì drammatico in Trentino: 15 morti. A Bolzano 7 decessi

Dall’inizio della pandemia le persone decedute dopo aver contratto il virus hanno superato quota 600 in Trentino

Trento – Sono 604 per la precisione, quasi 200 in più dell’Alto Adige, che ha più o meno una popolazione analoga. Calano invece i ricoveri in terapia intensiva (32, uno in meno rispetto a ieri) e contagi rilevati con tampone molecolare (181). 1900 i tamponi effettuati, quindi la percentuale resta stabile attorno al 9,5%.

Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti di malattie infettive (15 in più) mentre scendono gli attualmente positivi. Quasi 300 i pazienti ufficialmente guariti nelle ultime 24 ore.

La situazione a Bolzano

Su 2.106 tamponi effettuati sono stati registrati 544 nuovi casi positivi.

7 i decessi, che salgono a 405 dall’inizio della pandemia.

487 le persone ricoverate (di queste 118 sono in strutture private), altre 43 in terapia intensiva. I numeri salgono di 8 unità per quanto riguarda i ricoveri ordinari, mentre resta stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Questi i numeri salienti del bollettino odierno dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

Le persone positive in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 93 (84 a Colle Isarco e 9 a Sarnes).

Quelle in isolamento domiciliare 9.164.

Le persone attualmente positive restano abbondantemente sopra quota 10.000.