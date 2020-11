Covid, Lombardia e Piemonte restano «rosse», cambia l’Abruzzo. In Alto Adige test al 70% della popolazione

Zona rossa e arancione, c’è una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza con le misure di contenimento dei contagi da coronavirus. Covid, Rt Italia scende a 1.18. Coronavirus Alto Adige, al via test a tappeto

NordEst (Adnkronos) – L’ordinanza entra in vigore in queste ore e rinnova le misure anti-Covid adottate per la Calabria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Valle d’Aosta.

La nuova ordinanza – sottolinea una nota del ministero – è valida fino al 3 dicembre, “ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre”.

Alla luce del Dpcm, infatti, le regioni dal 27 novembre potrebbero cambiare colore e approdare in una fascia diversa.

Al termine della cabina di regia e della riunione del Comitato tecnico scientifico il governo deciderà se alcune regioni devono cambiare fascia sulla base dei dati. Al ministero della Salute prevale la convinzione che solo per l’Abruzzo (il cui presidente Marco Marsilio ha anticipato le decisioni degli scienziati) scatta la fascia rossa.