Covid, Lombardia e Piemonte restano «rosse», cambia l’Abruzzo. In Alto Adige test al 70% della popolazione

Posted on

Il tragico incidente, e’ avvenuto sabato mattina sulla via normale della cima Tosa in Trentino. L’alpinista, Antonello Maraschin, 51 anni di Meano di Trento, e’ precipitato per almeno 50 metri procurandosi ferite mortali. Sul posto e’ intervenuto il soccorso alpino Adamello Brenta con il supporto dell’elisoccorso. L’uomo era in cordata con altri tre amici. La […]