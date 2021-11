Covid, le Rsa di Transacqua e Villa Belfonte tornano alla normalità

Lo conferma Apss del Trentino, evidenziando che non esistono altre situazioni di criticità nelle strutture

Trento – Si sono risolti i due focolai Covid che avevano interessato le Rsa di Transacqua di Primiero e di Villa Belfonte di Trento, dove erano stati registrati contagi nella penultima settimana di ottobre. “Oggi – conferma l’Azienda sanitaria del Trentino – non si rilevano più casi di positività né tra gli ospiti né tra il personale e questo consente alla due strutture di riprendere la normale attività socio assistenziale.

Per quanto riguarda Primiero, i casi di positività hanno interessato 25 ospiti e qualche operatore già vaccinati in precedenza e sono stati tutti gestiti nella struttura trattandosi di situazioni a basso impegno assistenziale. Per Villa Belfonte si è invece optato per il trasferimento precauzionale nella struttura Covid di Bolognano di Arco di 10 dei 18 casi positivi affetti da modesti sintomi, anch’essi già vaccinati con due dosi”.

Al momento non si registrano altre situazioni critiche nelle Rsa della provincia di Trento, dove la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid ha interessato pressoché la totalità degli ospiti.

In breve

Case di riposo: gli aggiornamenti di Ulss1 Dolomiti. Nelle case di riposo del vicino Bellunese, è stata riscontrata giovedì una positività tra un operatore della casa di riposo di Fonzaso: sono in corso i test al personale e agli ospiti. I quattro operatori della casa di riposo di Lamon risultati positivi la scorsa settimana si sono negativizzati. L’incidenza settimanale è ulteriormente salita a 107,7 casi su 100 mila abitanti. La zona con la più alta incidenza di nuovi casi è il Comelico. È stata riattivata la Terapia Intensiva Covid per un paziente non residente trasferito da altra Ulss, a supporto delle rete delle terapie intensive del Veneto. In area non critica sono attualmente ricoverati 5 pazienti.