Covid, la situazione aggiornata in Trentino Alto Adige. A Rovereto riapre il Mart

Riapre il Mart a Rovereto, messaggio di speranza. Nuova ordinanza del governatore altoatesino e tensioni con Roma

Trento/Bolzano – In Trentino-Alto Adige nelle ultime 24 ore ci sono stati 12 decessi per Covid, di cui sette in Trentino. In Trentino sono stati eseguiti 2.135 tamponi molecolari, di cui 58 sono risultati positivi, e 1.298 test antigenici, di cui 128 positivi. Ci sono stati 16 nuovi ricoveri e 23 dimissioni, così il presidente della Provincia Maurizio Fugatti che si è rallegrato per il calo dei ricoveri, ma ha ricordato che sono aumentati di 4 i posti occupati da pazienti covid in terapia intensiva che ora sono 46.

In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono 5 i nuovi decessi per covid che hanno portato il numero complessivo dei decessi a 807. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime ore hanno effettuato 2.059 tamponi Pcr e registrato 195 nuovi casi positivi. Inoltre, dei 5.438 test antigenici effettuati 241 sono risultati positivi. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 202 pazienti Covid-19 a altri 151 nelle strutture private convenzionate e 26 i pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva.

Tensioni tra Bolzano e Roma

La Provincia di Bolzano non chiude e ‘ricorre’ contro la classificazione a zona rossa. “Sono rimasto abbastanza sconcertato, visto che attualmente siamo zona gialla. Anche il ministro Speranza mi ha confessato di essere sorpreso”, ha detto il governatore Arno Kompatscher. Sulla base di una valutazione dell’Azienda sanitaria altoatesina, la giunta provinciale durante una seduta straordinaria ha deciso di non inasprire le limitazioni attualmente in vigore. Kompatscher firmerà in serata un’ordinanza. L’assessore Thomas Widmann ha parlato di una “valutazione sbagliata e inaccettabile” che “penalizza chi, come noi, fa molti test”.

Riapre il Mart a Rovereto

Il presidente delle Provincia di Trento, ha poi messo in evidenza che sabato mattina il Mart ha riaperto i battenti, come primo museo in Italia. “Ci potranno andare solo i trentini”, ha osservato, visto che non c’è mobilità fra le regioni. “Lo vediamo comunque come un messaggio di speranza, ma se il Trentino settimana prossima fosse arancione, dovrebbe chiudere”, così Fugatti che ha ribadito la necessità di rispettare le regole. Fugatti, Bisesti e Sgarbi per la riapertura del Mart.

In breve