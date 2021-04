Covid Italia, Rt nazionale a 0.92: ancora in calo. Verso il rosso 4 regioni

Posted on

Cinque motociclisti morti nel Nordest in poche ore. A Padova bimbo investito da una moto in centro Nordest – Una vera e propria strage di motociclisti sulle strade del Nordest, in questo fine settimana e moltissimi feriti Due morti in Trentino Alto Adige Un drammatico scontro frontale tra motociclette è avvenuto a Fortezza (Alto Adige.it), nel […]