Covid in Veneto, Zaia esegue in diretta il test ‘fai da te’: alcuni minuti per operazione ed esito (VIDEO)

Il governatore veneto Luca Zaia ha mostrato lunedì in diretta Facebook, eseguendolo su se stesso, il nuovo test diagnostico ‘fai da te per il Covid

NordEst (Adnkronos) – “E’ molto semplice, adesso ve lo mostro” ha detto il governatore ai giornalisti, aprendo il kit con la ‘saponetta’, la provetta con il reagente, e il tamponcino, da inserire nelle fosse nasali, con 5 piccoli movimenti. Tra operazione e risultato del test, che è stato negativo, ha impiegato poco meno di 2 minuti di tempo.

“Il Veneto – spiega Zaia – lancia una nuova sfida: sperimentare un nuovo “rivoluzionario” tampone, eseguibile in autosomministrazione, chiamato per semplicità “fai-da-te”. Su questo test di autodiagnosi il Veneto avvia in tempi rapidissimi la sperimentazione per verificarne la effettiva validità scientifica; si lavorerà in parallelo tra più microbiologie del Veneto: Mestre, Vicenza, Padova, Santorso e Treviso.

Il testing in Veneto durerà circa un mese ed avverrà confrontando gli esiti di questo nuovo e sensibilissimo test con quelli dei tamponi molecolari “classici”. Prima della diffusione nelle farmacie, bisognerà attendere la validazione nazionale. Il costo alla produzione del nuovo kit si aggira sui 3 euro circa l’uno”.