Covid, in Trentino zero decessi e record tamponi, 29 contagi. 84 casi in Alto Adige e nessun decesso

All’urlo di “No Green Pass” e “Noi siamo liberi” più di un migliaio di persone hanno manifestato, in modo disciplinato, nel pomeriggio di sabato a Bolzano davanti alla sede della Giunta e del Consiglio provinciale. Proteste in molte altre città italiane

Trento/Bolzano – Situazione praticamente analoga a quella di venerdì nel rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con circa 8.500 tamponi analizzati, zero decessi e 29 nuovi contagi individuati. Scendono a 4 invece le classi in quarantena e cala anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale (attualmente 19 di cui 2 in rianimazione, 1 in meno di venerdì) dove venerdì a fronte di 2 nuovi ingressi le dimissioni sono state 4. Altri 28 guariti portano il totale a 47.106

Il dettaglio relativo ai tamponi riporta 8.215 test antigenici analizzati di cui 18 positivi. I molecolari sono stati 330: i casi positivi così individuati sono 11 ai quali si sommano altre 11 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Intanto le vaccinazioni sono arrivate a quota 770.041, cifra che comprende 353.382 seconde dosi e 6.690 terze dosi.

Il punto a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 915 tamponi Pcr e registrato 50 nuovi casi positivi. Inoltre 34 test antigenici dei 13.816 eseguiti ieri sono risultati positivi.

Sono 23 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri 7 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 9 pazienti Covid-19 si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Non ci sono stati ulteriori decessi. Le persone che attualmente si trovano in quarantena sono 1.603.