Covid, in Trentino zero decessi, aumentano ricoveri, 15 contagi. Una vittima in Alto Adige

La situazione aggiornata in Regione

NordEst – Sono 15 i nuovi contagi rilevati oggi dal bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma l’assenza di decessi, mentre si registrano altri 13 guariti e le vaccinazioni arrivano a quota 711.390.

Il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara ieri ha analizzato 125 tamponi molecolari che hanno individuato 10 nuovi casi positivi e sono state confermate 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.096, dei quali 5 sono risultati positivi. Fra i nuovi contagi si registrano 5 giovani o giovanissimi (1 tra 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni e 2 tra 14-19 anni) mentre fra le categorie più mature troviamo 1 solo caso, in fascia 60-69 anni. Salgono di 4 unità i pazienti in ospedale e, purtroppo, fra i 21 attualmente ricoverati 1 si trova nel reparto di rianimazione. Lunedì mattina la situazione del piano vaccinale era seguente: 711.390 somministrazioni, 327.941 delle quali riguardano seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 67.748 dosi, che diventano 91.354 in fascia 70-79 anni e 108.903 in quella tra i 60 ed i 69 anni.

La situazione a Bolzano

L’Alto Adige registra un altro decesso covid, il quarto da inizio mese. Sono dodici invece i nuovi casi ma solo su 1.265 test effettuati (1 tramite 209 tamponi pcr e 11 tramite 1.056 test antigenici).

Cala leggermente il numero dei ricoveri: 21 (-2) nei normali reparti ospedalieri e 7 (+0) in terapia intensiva. I nuovi guariti sono 26 e gli altoatesini in quarantena sono 1.937.

La situazione nel Bellunese

Continua costante il trend di 20-25 nuove positività quotidiane registrate in Ulss Dolomiti e riferibili ad una casistica in rientro dall’estero e a contatti familiari. I casi rilevati nell’ultima settimana sono 130 (+19 rispetto alla scorsa settimana), con un conseguente tasso di incidenza settimanale di 65 casi su 100 mila abitanti, superiore all’incidenza nazionale (59 su 100 mila abitanti). Le nuove positività si confermano prevalentemente a carico di soggetti giovani o molto giovani. Le persone di 65 e più anni registrano una casistica limitata in relazione agli elevati tassi di copertura vaccinale (purtuttavia ancora migliorabili) e alla minore mobilità sociale.

La grande maggioranza dei nuovi positivi della settimana (106/130) NON sono vaccinati. Tale dato conferma, anche localmente, la capacità della vaccinazione di ridurre il rischio infettivo (oltre al rischio di malattia grave e di morte).

Sono attualmente ricoverati al San Martino di Belluno 13 pazienti Covid positivi. Dei 13 pazienti Covid positivi ricoverati, 1 è in terapia intensiva. Rimane in Terapia Intensiva anche il paziente negativizzato dopo 37 giorni dalla positività e in Rianimazione dal 10 agosto.

In area non critica sono ricoverati: 4 pazienti (di 23, 54, 60 85 anni) in Pneumologia, di cui 2 con quadro severo, 8 pazienti (di 41,48,53, 54, 78, 78, 90 e 94 anni) in Malattie Infettive, di cui 1 con quadro severo. Su 13 pazienti ricoverati, 11 sono non vaccinati.