Covid in Trentino: zero decessi, 33 nuovi contagi, più casi nelle valli. In Alto Adige 39 casi e nessun decesso

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – Continuano ad essere particolarmente numerosi i tamponi effettuati quotidianamente in Trentino: sabato circa 3.500, dai quali sono emersi 33 nuovi contagi. Intanto le vaccinazioni si avvicinano a quota 750.000 (questa mattina erano 746.630, di cui 344.063 seconde dosi e 2.110 terze dosi) ed il numero dei guariti aumenta di altre 12 unità che portano il totale a 46.743.

Questo il dettaglio dei tamponi: 254 molecolari analizzati, 11 dei quali risultati positivi assieme ad altre 13 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 3.314, dei quali 22 sono risultati positivi.

Fra i nuovi positivi risultano anche 6 fra bambini e ragazzi (1 ha meno di 2 anni, 1 in fascia 6-10 anni, 2 fra gli 11 e 13 anni ed altri 2 fra 14 e 19 anni. Le classi in quarantena sono al momento 2.

5 contagi anche fra le categorie più anziane: 3 in fascia 60-69 anni, 1 fra i 70 ed i 79 anni e 1 ultra ottantenne Sale a 20 il numero dei pazienti in ospedale: ieri ci sono stati 2 nuovi ricoveri ed 1 dimissione. Sempre 4 le persone in rianimazione.

Il punto a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 582 tamponi PCR e registrati 39 nuovi casi positivi. Inoltre 14 test antigenici positivi.

Quindi sono 53 i nuovi positivi di domenica 3 ottobre, in Alto Adige. Una giornata in cui fortunatamente non si registrano decessi e restano invariati i dati sulle ospedalizzazioni.