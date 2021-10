Covid, in Trentino un decesso e 43 contagi: muore in ospedale anziano vaccinato con altre patologie

Posted on

Secondo Coldiretti, molti visitatori stranieri dall’Expo visiteranno le campagne italiane NordEst – Sono circa trecentomila le presenze degli ospiti in agriturismo per il lungo ponte del primo Maggio favorite dalla collocazione favorevole della giornata che favorisce l’aumento del 15 per cento rispetto allo scorso anno. E’ quanto stima la Coldiretti, sulla base delle previsioni dell’associazione […]