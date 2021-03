Covid in Trentino: tre decessi, Provincia resta arancione, focolaio allo studentato San Bartolameo

In aumento i ricoveri ospedalieri in Trentino, che toccano quota 227, con 48 persone in rianimazione. Tutte le scuole continuano la loro attività. Il Trentino, registra un’incidenza oltre i 250 casi ogni 100mila abitanti. L’incidenza infatti è di 375 casi per 100 mila abitanti. Un dato quest’ultimo, “fortemente negativo”. Da lunedì anche Veneto e Friuli zona arancione

Trento – Il bolletino di venerdì 5 marzo registra 50.776 vaccinazioni somministrate e 193 pazienti guariti. I tamponi sono stati 3.854. Questa la sintesi dei dati sul Covid19 in Trentino, nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio, venerdì 5 marzo 2021, sono 237 i nuovi casi positivi al molecolare ai quali si aggiungono altri 169 emersi all’antigenico.

L’aggregazione dei dati per classi di età mostrano la presenza di ulteriori 90 contagi fra bambini e ragazzi in età scolare: 8 hanno tra 0-2 anni, 16 tra 3-5 anni, 21 tra 6-10 anni, 20 tra 11-13 anni, 25 tra 14-19 anni. Gli ultra settantenni sono 40.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, nuovo lieve incremento, anche perché le dimissioni sono state inferiori al numero dei nuovi ingressi: 14 contro 18. Al momento i pazienti ricoverati sono 227, di cui 48 in rianimazione. In ospedale sono avvenuti anche tutti e 3 i decessi: si tratta di 2 donne e di 1 uomo, di età compresa fra 80 e 88 anni. Infine le vaccinazioni: hanno raggiunto quota 50.776. Sono comprese 17.776 seconde dosi ed altre 7.201 somministrazioni riservate ad ospiti di residenze per anziani.