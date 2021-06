Covid in Trentino: terzo giorno senza decessi, superate le 450.000 vaccinazioni

Per il terzo giorno consecutivo in Trentino non si registrano decessi da Covid-19. Rimane basso anche il numero dei contagi (oggi sono 7), mentre le vaccinazioni hanno ormai abbondantemente superato quota 450.000. Altri 7 guariti inoltre portano il totale a 44.346

Trento – Sono stati analizzati 423 tamponi molecolari che hanno individuato 2 nuovi casi positivi. 723 invece i tamponi rapidi, con 5 nuovi casi rilevati. Restano 5 i pazienti ricoverati in ospedale, con la rianimazione fortunatamente ancora non occupata per complicazioni covid.

Questi i dettagli delle vaccinazioni: stamattina le somministrazioni sono arrivate a quota 451.660, di cui 176.151 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 65.849 dosi, mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni le somministrazioni sono rispettivamente 84.864 e 93.716.

In breve