Covid in Trentino, per il terzo giorno consecutivo nessun decesso

Trento – Per il terzo giorno consecutivo nel bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari non viene riportato alcun decesso e calano anche i numeri in rianimazione.

A queste buone notizie si accompagna il fatto che, sul fronte della campagna vaccinale, la soglia delle 200.000 somministrazioni è stata abbondantemente superata. I nuovi contagi, invece, si fermano a 69 casi: 42 rintracciati dai molecolari e 27 dai test rapidi.

I nuovi casi fra giovanissimi sono 16: 2 hanno meno di 2 anni, altri 2 tra 3-5 anni, 6 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena sono scese a 58. Nelle fasce più mature troviamo invece 7 nuovi casi tra chi ha dai 60 ai 69 anni, 4 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni.

Continua a migliorare, come accennato, la situazione negli ospedali dove ieri le dimissioni (8) sono state più numerose dei nuovi ingressi (7): attualmente i pazienti covid sono 83, con 16 persone che hanno ancora bisogno delle terapie intensive (3 in meno rispetto a ieri). Sul fronte tamponi, le analisi eseguiti all’Ospedale Santa Chiara ieri sono state 720: con i 349 gestiti dalla Fem il totale arriva a 1.069, compresi anche i 14 che hanno confermato la positività riscontrata nei giorni scorsi in altrettanti soggetti che avevano eseguito il tampone rapido. A propositivo di tre antigenici invece il numero di quelli notificati ieri all’Azienda sanitaria è pari a 1.007.

Sono 38 invece i nuovi guariti che portano il totale da inizio pandemia a quota 42.020. Infine le vaccinazioni che stanno procedendo con grande impegno di professionisti e volontari. Questa mattina il ‘contatore’ ha segnato quota 201.256, cifra che comprende i 43.186 richiami, le 56.373 dosi finora somministrate agli ultra ottantenni e quelle che hanno fino ad adesso interessato le fascia per le fasce 70-79 e 60-69 anni (rispettivamente 44.357 e 42.269 dosi).

